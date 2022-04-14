Tokenomika pro PIXL (PIXL)
Informace o PIXL (PIXL)
What is the project about? Pixl is a gaming utility token for The Pixlverse. It will be used for all gaming related transactions (breeding, leveling up, buying in game assets, paying to battle opponents etc etc.
What makes your project unique? The Pixlverse is one of the first Web3 native games being released with 100% playability on mobile. It is a pet battler style game with extremely in depth game mechanics to keep players coming back for more.
History of your project. The Pixlverse is an NFT project founded by the creators of Sappy Seals. These projects come under the banner of Pixl Labs who have an in house industry leading team of game designers, developers, tokenomics experts and marketers.
What’s next for your project? Public launch of The Pixlverse and years of developing the game until it is respected in the competitive and casual gaming scene.
What can your token be used for? All Pixlverse in game purchases as well as other Pixl Lab related promotions.
PIXL (PIXL): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro PIXL (PIXL), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika PIXL (PIXL): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro PIXL (PIXL) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů PIXL, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu PIXL, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro PIXL rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPIXL!
Předpověď ceny PIXL
Chcete vědět, kam může PIXL zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen PIXL kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.