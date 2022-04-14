Tokenomika pro Pitbull ($BULL)
Informace o Pitbull ($BULL)
This project is a Memecoin incarnated by a mischievous Pitbull trader having a lot of ambitions.
It's a community driven project with a strong core team behind. The project has first been launched on pump.fun before being listed on Raydium.
"With PITBULL in hand, the future is bright for those who dare to hold tight"
The success of the project is based on the community support and by the hype we can create by sharing funny memes about $BULL the Pitbull.
Pitbull ($BULL): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Pitbull ($BULL), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Pitbull ($BULL): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Pitbull ($BULL) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů $BULL, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu $BULL, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro $BULL rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenu$BULL!
Předpověď ceny $BULL
Chcete vědět, kam může $BULL zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen $BULL kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.