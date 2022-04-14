Tokenomika pro PipeIQ (PIPEIQ)
Informace o PipeIQ (PIPEIQ)
PipeIQ is building crypto rails for AI Agents, with Go-to-Market as the first use case. The PipeIQ platform helps B2B Marketers and Sales professionals to drive revenue pipeline. Marketers and Sales professionals use the platform to target specific personas and create 1:1 interactions with prospects. PipeIQ will identify relevant companies and the Ideal Customer Profile (ICP) within these companies and subsequently target them via different channels.
PipeIQ (PIPEIQ): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro PipeIQ (PIPEIQ), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika PipeIQ (PIPEIQ): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro PipeIQ (PIPEIQ) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů PIPEIQ, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu PIPEIQ, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro PIPEIQ rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPIPEIQ!
