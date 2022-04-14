Tokenomika pro Phill (PHILL)
Informace o Phill (PHILL)
Phil is the Binance mascot, introduced in 2023 as a stylized version of the Binance logo, with added features like hair and facial expressions. This move is part of Binance's effort to humanize its brand and make cryptocurrency more approachable, especially for newcomers. As one of the largest global crypto exchanges, Binance recognized the need to connect with a broader audience and break down the complexity of crypto. Phil was designed to make the space feel less intimidating and more welcoming.
The mascot simplifies the Binance logo, giving it a friendly and relatable appearance. Phil’s design aims to ease concerns for new users, offering a fun and approachable symbol in a market often seen as volatile and complex. This is part of a broader trend in the industry where exchanges and projects are using meme culture and playful branding to attract newcomers and demystify crypto.
Phil is also central to Binance’s community engagement efforts. By leveraging social media and interactive campaigns, the mascot helps foster a sense of connection and inclusivity among users, whether they are beginners or seasoned traders. Phil encourages interaction and creates a more welcoming environment for anyone exploring digital assets.
In summary, Phil is more than just a mascot—it's a strategic tool to make crypto more accessible. With its friendly design and community focus, Phil embodies Binance's commitment to attracting new users, educating them, and creating a more approachable and inclusive crypto experience.
Phill (PHILL): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Phill (PHILL), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Phill (PHILL): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Phill (PHILL) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů PHILL, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu PHILL, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro PHILL rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPHILL!
Předpověď ceny PHILL
Chcete vědět, kam může PHILL zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen PHILL kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.