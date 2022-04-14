Tokenomika pro Phicoin (PHI)

Zjistěte klíčové informace o Phicoin (PHI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Phicoin (PHI)

The PHICOIN project aims to create a high-performance, decentralized cryptocurrency based on the Proof-of-Work (PoW) mechanism. It addresses challenges in traditional PoW mining, such as centralization and outdated hardware dominance, by introducing an innovative mining algorithm called Phihash. This algorithm is designed to enhance accessibility for everyday users with modern GPUs, promote decentralization, and ensure long-term sustainability.

Oficiální webové stránky:
https://phicoin.net/
Bílá kniha:
https://phicoin.net/docs/phicoin-doc#2-phicoin-whitepaper

Phicoin (PHI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Phicoin (PHI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 698.08K
$ 698.08K$ 698.08K
Celkový objem:
$ 210.84M
$ 210.84M$ 210.84M
Objem v oběhu:
$ 210.84M
$ 210.84M$ 210.84M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 698.08K
$ 698.08K$ 698.08K
Historické maximum:
$ 0.02679996
$ 0.02679996$ 0.02679996
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00331099
$ 0.00331099$ 0.00331099

Tokenomika Phicoin (PHI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Phicoin (PHI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů PHI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu PHI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro PHI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPHI!

Předpověď ceny PHI

Chcete vědět, kam může PHI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen PHI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.