Tokenomika pro Petunia (PETUNIA)

Zjistěte klíčové informace o Petunia (PETUNIA), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Petunia (PETUNIA)

Petunia is a fan-based memecoin celebrating Petunia the Pig on TikTok. Petunia is a Pig that has recently gotten viral on the TikTok platform, having been rescued by its owner from being abandoned by the previous breeder Momma June. This token was created as part of the Bonk ecosystem within the Solana Blockchain to celebrate Petunia’s life alongside the community, having garnered support from the original owners of Petunia, we continue to build more presence on X and giving back to Petunia and her family. It is purely meant to be a memecoin in support of Petunia.

Oficiální webové stránky:
https://petuniathepig.com

Petunia (PETUNIA): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Petunia (PETUNIA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 161.80K
$ 161.80K$ 161.80K
Celkový objem:
$ 999.87M
$ 999.87M$ 999.87M
Objem v oběhu:
$ 999.87M
$ 999.87M$ 999.87M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 161.80K
$ 161.80K$ 161.80K
Historické maximum:
$ 0.00651603
$ 0.00651603$ 0.00651603
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00016182
$ 0.00016182$ 0.00016182

Tokenomika Petunia (PETUNIA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Petunia (PETUNIA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů PETUNIA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu PETUNIA, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro PETUNIA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPETUNIA!

Předpověď ceny PETUNIA

Chcete vědět, kam může PETUNIA zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen PETUNIA kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.