Zjistěte klíčové informace o Pepe Chain (PC), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Pepe Chain (PC)

What is Pepe Chain The $PC chain is a Layer-2 EVM compatible chain that uses $PEPE as the gas fee token.

With lightning-fast transaction speeds and unparalleled scalability, Pepe Chain empowers seamless integration of decentralized applications (DApps) and smart contracts.

Built on a robust consensus mechanism, our project ensures enhanced security and immutability, safeguarding users’ assets. Embracing interoperability, Pepe Chain enables seamless communication with other blockchains, fostering a connected and inclusive blockchain ecosystem.

Join us in shaping the future of decentralized finance and ushering in a new era of blockchain innovation with Pepe chain.

Project Features

Layer 2 Blockchain $PEPE Gas Cheap and fast

Tokenomics $PC and $PEPE are the two paramount tokens in the PepeChain ecosystem. $PC will be the governance token of PepeChain and $PEPE will be used for gas fees.

The contract was designed in order to be self-sustaining and to be scalable and expandable. Total Supply: 420.69T Tax: 2/2

Oficiální webové stránky:
https://pepe-chain.vip/
Bílá kniha:
https://docdro.id/sj0tuFo

Pepe Chain (PC): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Pepe Chain (PC), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celkový objem:
$ 420.69T
$ 420.69T$ 420.69T
Objem v oběhu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 41.96K
$ 41.96K$ 41.96K
Historické maximum:
$ 0
$ 0$ 0
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.000000000099748
$ 0.000000000099748$ 0.000000000099748

Tokenomika Pepe Chain (PC): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Pepe Chain (PC) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů PC, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu PC, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro PC rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPC!

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.