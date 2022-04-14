Tokenomika pro Pepe Chain (PC)
Informace o Pepe Chain (PC)
What is Pepe Chain The $PC chain is a Layer-2 EVM compatible chain that uses $PEPE as the gas fee token.
With lightning-fast transaction speeds and unparalleled scalability, Pepe Chain empowers seamless integration of decentralized applications (DApps) and smart contracts.
Built on a robust consensus mechanism, our project ensures enhanced security and immutability, safeguarding users’ assets. Embracing interoperability, Pepe Chain enables seamless communication with other blockchains, fostering a connected and inclusive blockchain ecosystem.
Join us in shaping the future of decentralized finance and ushering in a new era of blockchain innovation with Pepe chain.
Project Features
Layer 2 Blockchain $PEPE Gas Cheap and fast
Tokenomics $PC and $PEPE are the two paramount tokens in the PepeChain ecosystem. $PC will be the governance token of PepeChain and $PEPE will be used for gas fees.
The contract was designed in order to be self-sustaining and to be scalable and expandable. Total Supply: 420.69T Tax: 2/2
Pepe Chain (PC): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Pepe Chain (PC), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Pepe Chain (PC): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Pepe Chain (PC) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů PC, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu PC, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro PC rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPC!
Předpověď ceny PC
Chcete vědět, kam může PC zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen PC kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.