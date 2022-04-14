Tokenomika pro pBTC35A (PBTC35A)

Tokenomika pro pBTC35A (PBTC35A)

Zjistěte klíčové informace o pBTC35A (PBTC35A), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o pBTC35A (PBTC35A)

The protocol consists of pBTC35A tokens and MARS tokens. Each pBTC35A token represents 1TH/s hashrate with pre-determined power ratio, mining rigs would be in Poolin Superhashrate’s custody during life cycle. While net profit on wBTC would be distributed per minutes.

Oficiální webové stránky:
https://mars.poolin.fi/

pBTC35A (PBTC35A): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro pBTC35A (PBTC35A), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 163.05K
$ 163.05K$ 163.05K
Celkový objem:
$ 214.60K
$ 214.60K$ 214.60K
Objem v oběhu:
$ 214.60K
$ 214.60K$ 214.60K
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 163.05K
$ 163.05K$ 163.05K
Historické maximum:
$ 216.53
$ 216.53$ 216.53
Historické minimum:
$ 0.478614
$ 0.478614$ 0.478614
Aktuální cena:
$ 0.75964
$ 0.75964$ 0.75964

Tokenomika pBTC35A (PBTC35A): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro pBTC35A (PBTC35A) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů PBTC35A, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu PBTC35A, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro PBTC35A rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPBTC35A!

Předpověď ceny PBTC35A

Chcete vědět, kam může PBTC35A zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen PBTC35A kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.