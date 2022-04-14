Tokenomika pro Pawtocol (UPI)
Pawtocol is a global online community of pet lovers who aim to disrupt the pet industry by leveraging blockchain technology to monetize data about their pets, improve owners’ purchasing experience, and help veterinarians to deliver better care.
Pawtocol is the world’s most advanced online pet community, combining blockchain, AI and IoT technologies to improve the lives of the world’s 400+ million pets. This user-friendly, multi-functional platform will seamlessly integrate into the average pet parent’s daily life, uniquely positioning it to take over this fast-growing, $150B+ industry.
Pawtocol’s blockchain technology provides its users cutting-edge privacy and security features, including complete control of their data and the ability to get paid for securely selling it to data buyers. With the help of AI, the platform will offer pet parent’s helpful, personalized guidance with everything from buying treats to providing healthcare. The company’s integrated, NFC-enabled dog tag makes interacting with the platform simple and intuitive, because Pawtocol is for all the world’s pets.
One of the most unique innovations of the Pawtocol platform is the Data Marketplace, a first of its kind, peer-to-peer exchange for users to safely sell their de-identified data directly to companies and groups that want to buy it. For users, this means getting paid when someone wants to use their data. For buyers, it means richer datasets, with cheaper price tags.
The Pawtocol Data Marketplace represents a revolution in how data flows around the pet industry. But, it also represents another first: a sustainable technology company that more fairly pays for the digital resources it consumes. All of this means that when Pawtocol grows, everyone will benefit.
Pawtocol (UPI): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Pawtocol (UPI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Pawtocol (UPI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Pawtocol (UPI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů UPI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu UPI, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro UPI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuUPI!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.