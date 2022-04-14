Tokenomika pro Passage (PASG)

Zjistěte klíčové informace o Passage (PASG), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Passage (PASG)

Passage empowers brands to host engaging, immersive virtual events that captivate audiences and foster real connection.

With 1-click access, users can instantly dive into stunning 3D environments and spatial audio/video on any device, without the need for downloads or special hardware. Through its integration with Unreal Engine, Passage allows teams to effortlessly create dynamic, gamified experiences that elevate their brand presence and keep attendees engaged, going beyond traditional platforms like Zoom or Teams. Passage brings digital events to life, making it easy to deliver impactful, memorable online experiences.

Oficiální webové stránky:
https://passage.io
Bílá kniha:
https://passage.io/whitepaper

Passage (PASG): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Passage (PASG), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 1.95M
Celkový objem:
$ 1.34B
Objem v oběhu:
$ 1.28B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 2.04M
Historické maximum:
$ 0.119904
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00152552
Tokenomika Passage (PASG): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Passage (PASG) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů PASG, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu PASG, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro PASG rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPASG!

Předpověď ceny PASG

Chcete vědět, kam může PASG zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen PASG kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.