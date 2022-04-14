Tokenomika pro Panana ($PANANA)
Informace o Panana ($PANANA)
A memecoin based on the bomefers NFT collection. We have amazing art by a pioneer in the glitch art space and cool utility with trait swapping for NFTs along with topical trait drops year-round. We are building out gacha mechanics for users to be able to get even more cool goodies within the ecosystem as well as trait swapping with permanent repercussions for supply, creating game theory around rarity and collection.
Panana ($PANANA): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Panana ($PANANA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Panana ($PANANA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Panana ($PANANA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů $PANANA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu $PANANA, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro $PANANA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenu$PANANA!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.