Tokenomika pro Pairs (PAIRS)

Zjistěte klíčové informace o Pairs (PAIRS), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Pairs (PAIRS)

Pairs is building what we believe will be the first profit-sharing decentralized exchange (DEX), merging the best of decentralized finance (DeFi) with the compliance and reliability of centralized finance (CeFi). Our goal is to offer a single platform where users can trade digital assets across chains, seamlessly convert them into real-world currencies (and vice versa), and directly participate in the platform’s revenue.

This document walks you through our vision for Pairs—from the technological foundations that enable streamlined cross-chain trading to the profit-sharing framework that puts value back into the hands of our community. We’re excited to share how we aim to redefine what it means to participate in a decentralized exchange.

Oficiální webové stránky:
https://pairs.xyz/
Bílá kniha:
https://docs.pairs.xyz/pairs-whitepaper

Pairs (PAIRS): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Pairs (PAIRS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 846.06K
$ 846.06K
Celkový objem:
$ 8.00B
$ 8.00B
Objem v oběhu:
$ 8.00B
$ 8.00B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 846.06K
$ 846.06K
Historické maximum:
$ 0
$ 0
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00010575
$ 0.00010575

Tokenomika Pairs (PAIRS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Pairs (PAIRS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů PAIRS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu PAIRS, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro PAIRS rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPAIRS!

Předpověď ceny PAIRS

Chcete vědět, kam může PAIRS zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen PAIRS kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.