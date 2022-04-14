Tokenomika pro Pairs (PAIRS)
Pairs is building what we believe will be the first profit-sharing decentralized exchange (DEX), merging the best of decentralized finance (DeFi) with the compliance and reliability of centralized finance (CeFi). Our goal is to offer a single platform where users can trade digital assets across chains, seamlessly convert them into real-world currencies (and vice versa), and directly participate in the platform’s revenue.
This document walks you through our vision for Pairs—from the technological foundations that enable streamlined cross-chain trading to the profit-sharing framework that puts value back into the hands of our community. We’re excited to share how we aim to redefine what it means to participate in a decentralized exchange.
Tokenomika Pairs (PAIRS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Pairs (PAIRS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů PAIRS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu PAIRS, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro PAIRS rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPAIRS!
