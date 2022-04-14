Tokenomika pro Paca AI (PACA)

Zjistěte klíčové informace o Paca AI (PACA), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Paca AI (PACA)

Alpaca Network is an on-ramp for AI agents, decentralized R&D lab and marketplace for Artificial Intelligence (AI). The project is focused on making AI more accessible and affordable by creating a platform for collaboration between AI developers and users. The marketplace allows developers to share their models and tools, while users can access these resources to complete tasks or build new AI solutions. The project's goal is to democratize AI technology and make it accessible to a wider range of individuals and businesses.

Oficiální webové stránky:
https://www.alpacanetwork.ai/
Bílá kniha:
https://www.alpacanetwork.ai/whitepaper

Paca AI (PACA): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Paca AI (PACA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 1.58M
$ 1.58M$ 1.58M
Celkový objem:
$ 1.20B
$ 1.20B$ 1.20B
Objem v oběhu:
$ 753.69M
$ 753.69M$ 753.69M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 2.51M
$ 2.51M$ 2.51M
Historické maximum:
$ 0.01178802
$ 0.01178802$ 0.01178802
Historické minimum:
$ 0.00073555
$ 0.00073555$ 0.00073555
Aktuální cena:
$ 0.00209392
$ 0.00209392$ 0.00209392

Tokenomika Paca AI (PACA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Paca AI (PACA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů PACA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu PACA, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro PACA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPACA!

Předpověď ceny PACA

Chcete vědět, kam může PACA zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen PACA kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.