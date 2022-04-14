Tokenomika pro ORA Coin (ORA)

Zjistěte klíčové informace o ORA Coin (ORA), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o ORA Coin (ORA)

ORA is World Intelligence Network that connects all intelligence.

With World Intelligence Network, ORA is leading the new era of Web(3,3), combining Web3 based on Blockchain and Crypto, with Web3 based on AI models.

ORA's products include: opML (Optimistic Machine Learning, enabling all AI models to be verifiable), OAO (Onchain AI Oracle, providing AI inference computation on blockchains), opAgent (framework for Onchain Perpetual AI Agent), and RMS (Resilient Model Services, offering high performance AI inference API).

Oficiální webové stránky:
https://ora.io

ORA Coin (ORA): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro ORA Coin (ORA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 793.78K
$ 793.78K$ 793.78K
Celkový objem:
$ 333.33M
$ 333.33M$ 333.33M
Objem v oběhu:
$ 56.32M
$ 56.32M$ 56.32M
FDV (plně zředěná kapitalizace): $ 4.70M
$ 4.70M
$ 4.70M$ 4.70M
Historické maximum: $ 5.37
$ 5.37
$ 5.37$ 5.37
Historické minimum:
$ 0.0114187
$ 0.0114187$ 0.0114187
Aktuální cena:
$ 0.01409493
$ 0.01409493$ 0.01409493

Tokenomika ORA Coin (ORA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro ORA Coin (ORA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů ORA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu ORA, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro ORA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuORA!

Předpověď ceny ORA

Chcete vědět, kam může ORA zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen ORA kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

