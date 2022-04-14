Tokenomika pro OPX LIVE (OPXL)

Tokenomika pro OPX LIVE (OPXL)

Zjistěte klíčové informace o OPX LIVE (OPXL), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o OPX LIVE (OPXL)

OPXLIVE.COM is a groundbreaking platform designed to transform the way users engage with the crypto world. Powered by the Solana blockchain, it offers a seamless ecosystem that merges live streaming, token creation, and advanced trading tools. Whether you're a content creator building your brand, a trader navigating the markets, or a crypto enthusiast exploring new opportunities, OPXLIVE gives you the tools and innovation to shape your journey like never before.

Oficiální webové stránky:
https://opxlive.com/

OPX LIVE (OPXL): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro OPX LIVE (OPXL), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 12.27K
$ 12.27K$ 12.27K
Celkový objem:
$ 1000.00M
$ 1000.00M$ 1000.00M
Objem v oběhu:
$ 1000.00M
$ 1000.00M$ 1000.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 12.27K
$ 12.27K$ 12.27K
Historické maximum:
$ 0.00960905
$ 0.00960905$ 0.00960905
Historické minimum:
$ 0.00001071
$ 0.00001071$ 0.00001071
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika OPX LIVE (OPXL): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro OPX LIVE (OPXL) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů OPXL, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu OPXL, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro OPXL rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuOPXL!

Předpověď ceny OPXL

Chcete vědět, kam může OPXL zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen OPXL kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.