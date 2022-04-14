Tokenomika pro OPANARCHY (OPAN)
Informace o OPANARCHY (OPAN)
We are developing humanoid robots integrated within a decentralized, blockchain enabled network architecture that ensures secure, trustless communication and collaboration. Opanarchy is creating a comprehensive ecosystem for humanoid robotics development, bringing together developers, hardware, and community.
we also building an open markertplace for robotics hardware and software along wirh private community forum for our community to hash out ideas, swap feedback, and keep the conversation flowing.
OPANARCHY (OPAN): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro OPANARCHY (OPAN), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika OPANARCHY (OPAN): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro OPANARCHY (OPAN) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů OPAN, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu OPAN, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro OPAN rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuOPAN!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.