Tokenomika pro Onigiri Kitty (OKY)

Zjistěte klíčové informace o Onigiri Kitty (OKY), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Onigiri Kitty (OKY)

Hold to earn $ADA and The newest memecoin on the block.

Oficiální webové stránky:
https://onigirikitty.org/

Onigiri Kitty (OKY): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Onigiri Kitty (OKY), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 328.12K
$ 328.12K
Celkový objem:
$ 106.94M
$ 106.94M
Objem v oběhu:
$ 106.94M
$ 106.94M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 328.12K
$ 328.12K
Historické maximum:
$ 0.01614783
$ 0.01614783
Historické minimum:
$ 0.00230169
$ 0.00230169
Aktuální cena:
$ 0.00306818
$ 0.00306818

Tokenomika Onigiri Kitty (OKY): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Onigiri Kitty (OKY) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů OKY, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu OKY, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro OKY rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuOKY!

Předpověď ceny OKY

Chcete vědět, kam může OKY zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen OKY kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.