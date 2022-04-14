Tokenomika pro OneID (ONEID)

Tokenomika pro OneID (ONEID)

Zjistěte klíčové informace o OneID (ONEID), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o OneID (ONEID)

OneID is your all-access identity pass to the open internet. We’re building the identity layer for Web3 — a universal, self-sovereign identity that works across 100+ blockchains. In addition, our OneID SDK & API empowers developers to build on-chain identities with ease. We're committed to simplifying access to diverse networks and managing Web3 identities, thereby improving user convenience. Our focus extends beyond creating on-chain identities; we're passionate about empowering users to explore the digital world effortlessly with a single, universal identity.

OneID for all blockchains, all utilities, and all possibilities.

Oficiální webové stránky:
https://www.oneid.xyz/

OneID (ONEID): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro OneID (ONEID), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 1.26M
$ 1.26M$ 1.26M
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 500.00M
$ 500.00M$ 500.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 2.52M
$ 2.52M$ 2.52M
Historické maximum:
$ 0.00559682
$ 0.00559682$ 0.00559682
Historické minimum:
$ 0.0016588
$ 0.0016588$ 0.0016588
Aktuální cena:
$ 0.00252305
$ 0.00252305$ 0.00252305

Tokenomika OneID (ONEID): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro OneID (ONEID) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů ONEID, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu ONEID, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro ONEID rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuONEID!

Předpověď ceny ONEID

Chcete vědět, kam může ONEID zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen ONEID kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.