Zjistěte klíčové informace o OmniMinds (OMNIS), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o OmniMinds (OMNIS)

OmniMinds is building the foundation for powerful computer-use agents through crowdsourced action datasets, open-source tools, and frontier agent models. We want to improve the world by providing amazing computer-use agents. Users can record their everyday computer tasks to train AI models and earn $OMNIS tokens. High-quality demonstrations earn more per task, rewarding expert skill. You can complete simple tasks like: ordering food or browsing websites Earn rewards for each quality demonstration uploaded Help build better AI assistants through your contributions

OmniMinds (OMNIS): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro OmniMinds (OMNIS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 304.81K
$ 304.81K$ 304.81K
Celkový objem:
$ 999.79M
$ 999.79M$ 999.79M
Objem v oběhu:
$ 999.79M
$ 999.79M$ 999.79M
FDV (plně zředěná kapitalizace): $ 304.81K
$ 304.81K
$ 304.81K$ 304.81K
Historické maximum:
$ 0.00103322
$ 0.00103322$ 0.00103322
Historické minimum: $ 0
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00030488
$ 0.00030488$ 0.00030488

Tokenomika OmniMinds (OMNIS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro OmniMinds (OMNIS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů OMNIS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu OMNIS, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro OMNIS rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuOMNIS!

Předpověď ceny OMNIS

Chcete vědět, kam může OMNIS zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen OMNIS kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.