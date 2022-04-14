Tokenomika pro Omni Consumer Protocol (OCP)

Zjistěte klíčové informace o Omni Consumer Protocol (OCP), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Omni Consumer Protocol (OCP)

Omni Consumer Protocols (OCP) aims to be the first DeFi DAO conglomerate with multiple interlinked protocols under the same family.

This architecture from the outset allows our community to benefit not only from the underlying protocols, but the overall DAO as well.

The first to go live, OmniCOMP, is a synthetic currency minter. Users can supply assets to mint USDO, and other currencies, earning $OMNIC rewards for a supercharged yield.

Coming next is OmniTRADE a DEX with IL protection, tight slippage tolerance, and accurate pricing of assets.

Finally, the jewel of OCP, Delta City. The promise of blockchain realized in a fully decentralized utopia. Create, trade, and buy your stake in the OCP universe with unique items such as APY boosters and virtual real estate via NFTs.

Oficiální webové stránky:
https://ocp.finance/

Omni Consumer Protocol (OCP): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Omni Consumer Protocol (OCP), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 46.47K
Celkový objem:
$ 100.00M
Objem v oběhu:
$ 11.90M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 390.44K
Historické maximum:
$ 0.162663
Historické minimum:
$ 0.00357514
Aktuální cena:
$ 0.00390444
Tokenomika Omni Consumer Protocol (OCP): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Omni Consumer Protocol (OCP) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů OCP, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu OCP, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro OCP rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuOCP!

Předpověď ceny OCP

Chcete vědět, kam může OCP zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen OCP kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

