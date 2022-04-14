Tokenomika pro OciCat Token (OCICAT)

Zjistěte klíčové informace o OciCat Token (OCICAT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o OciCat Token (OCICAT)

OciCat is a unique deflationary token by Ocicat Club launched to offers platforms that provide systems that dreamer can leverage on to bring their dreams to reality. Every dream is like a tiny seed but with huge potential to feed the nations.

Oficiální webové stránky:
https://www.ocicat.club
Bílá kniha:
https://docs.google.com/document/d/1c0ejUIdhtI8oISpGa6qt3eUD6z-bLW7OyqfUhD1Puz4/edit?tab=t.0

OciCat Token (OCICAT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro OciCat Token (OCICAT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen.

Tržní kapitalizace:
$ 4.06M
$ 4.06M
Celkový objem:
$ 988.39T
$ 988.39T
Objem v oběhu:
$ 988.40T
$ 988.40T
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 4.06M
$ 4.06M
Historické maximum:
$ 0
$ 0
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0

Tokenomika OciCat Token (OCICAT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro OciCat Token (OCICAT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů OCICAT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu OCICAT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro OCICAT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuOCICAT!

Předpověď ceny OCICAT

Chcete vědět, kam může OCICAT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen OCICAT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.