Tokenomika pro Nsure Network (NSURE)

Zjistěte klíčové informace o Nsure Network (NSURE), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Nsure Network (NSURE)

NSURE is the governance token for the Nsure Network. Nsure Network is a decentralised insurance project that borrows the idea of Lloyd’s of London, a market place to trade insurance risks, where premiums are determined by a Dynamic Pricing Model. In this model, capital supply and demand from the entire platform determines the price jointly, similar to the pricing mechanism in the free market, by having Nsure tokens backing the policies bought. The price is self-adjustable to the movement of supply and demand, subject to the model moderately stabilizing the price change.

Oficiální webové stránky:
https://nsure.network/

Nsure Network (NSURE): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Nsure Network (NSURE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 46.76K
$ 46.76K
Celkový objem:
$ 67.53M
$ 67.53M
Objem v oběhu:
$ 23.73M
$ 23.73M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 133.07K
$ 133.07K
Historické maximum:
$ 3.42
$ 3.42
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00198041
$ 0.00198041

Tokenomika Nsure Network (NSURE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Nsure Network (NSURE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů NSURE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu NSURE, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro NSURE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuNSURE!

Předpověď ceny NSURE

Chcete vědět, kam může NSURE zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen NSURE kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.