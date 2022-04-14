Tokenomika pro NOX (NOX)

Tokenomika pro NOX (NOX)

Zjistěte klíčové informace o NOX (NOX), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o NOX (NOX)

XRP-LEDGER FOUNDER DAVID SCHWARTZ DOG $NOX Here is the legendary story of Nox. Nox’s mother was rescued from a shelter in North California when she was pregnant, and soon afterward she gave birth to Nox and six other puppies. David couldn’t resist Nox, taking him in and giving him a warm, loving home. Nox is now ready to conquer the XRPL memes and become the top dawg! David Schwartz holds 1% of the Nox supply.

Oficiální webové stránky:
https://xrpl-nox.com/

NOX (NOX): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro NOX (NOX), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 204.28K
$ 204.28K$ 204.28K
Celkový objem:
$ 999.92K
$ 999.92K$ 999.92K
Objem v oběhu:
$ 999.92K
$ 999.92K$ 999.92K
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 204.28K
$ 204.28K$ 204.28K
Historické maximum:
$ 1.56
$ 1.56$ 1.56
Historické minimum:
$ 0.069632
$ 0.069632$ 0.069632
Aktuální cena:
$ 0.205033
$ 0.205033$ 0.205033

Tokenomika NOX (NOX): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro NOX (NOX) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů NOX, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu NOX, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro NOX rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuNOX!

Předpověď ceny NOX

Chcete vědět, kam může NOX zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen NOX kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.