Tokenomika pro NetherFi (NFI)

Zjistěte klíčové informace o NetherFi (NFI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o NetherFi (NFI)

Welcome to NetherFi

📈 Trade with Confidence: Whether you're a seasoned trader or just starting, our platform empowers you to trade spot or engage in leveraged trading of up to 50x.

🌐 Low Transaction Fees: We believe in making your trades go further. Our platform boasts incredibly low transaction fees, ensuring that you retain more of your hard-earned profits. Even for those substantial orders, rest assured that price impact remains minimal.

🛡️ Protection and Stability: Sudden price fluctuations and "scam wicks" are challenges we've tackled head-on. Our innovative pricing mechanism, anchored by Chainlink price feeds, offers protection against liquidation events. Experience stability like never before, ensuring your trades are based on accurate and reliable data.

💰 Rewards for Participation: Your commitment to our platform doesn't go unnoticed. Stake NFI or mint NLP and unlock the potential for protocol fee-sharing rewards. We value your contribution and want you to share in the success you help create.

Oficiální webové stránky:
https://nether.fi

NetherFi (NFI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro NetherFi (NFI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 65.50K
$ 65.50K$ 65.50K
Celkový objem:
$ 400.00M
$ 400.00M$ 400.00M
Objem v oběhu:
$ 270.57M
$ 270.57M$ 270.57M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 96.84K
$ 96.84K$ 96.84K
Historické maximum:
$ 0.091814
$ 0.091814$ 0.091814
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00024209
$ 0.00024209$ 0.00024209

Tokenomika NetherFi (NFI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro NetherFi (NFI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů NFI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu NFI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro NFI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuNFI!

Předpověď ceny NFI

Chcete vědět, kam může NFI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen NFI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.