Tokenomika pro Nest Elixir Vault (NELIXIR)

Zjistěte klíčové informace o Nest Elixir Vault (NELIXIR), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Nest Elixir Vault (NELIXIR)

At Nest, our mission is to bring the world closer to a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real-world yields.

Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem. Our permissionless protocol enables anyone to earn institutional-grade yields from real-world assets.

Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments in the form of tokens that represent yield streams. These tokens, what we technically refer to as vault tokens, can be managed or traded independently of the underlying tokens, permissionlessly.

Oficiální webové stránky:
https://app.nest.credit/nest-elixir-vault

Nest Elixir Vault (NELIXIR): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Nest Elixir Vault (NELIXIR), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 408.75K
$ 408.75K$ 408.75K
Celkový objem:
$ 395.82K
$ 395.82K$ 395.82K
Objem v oběhu:
$ 395.82K
$ 395.82K$ 395.82K
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 408.75K
$ 408.75K$ 408.75K
Historické maximum:
$ 1.033
$ 1.033$ 1.033
Historické minimum:
$ 1.018
$ 1.018$ 1.018
Aktuální cena:
$ 1.033
$ 1.033$ 1.033

Tokenomika Nest Elixir Vault (NELIXIR): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Nest Elixir Vault (NELIXIR) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů NELIXIR, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu NELIXIR, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro NELIXIR rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuNELIXIR!

Předpověď ceny NELIXIR

Chcete vědět, kam může NELIXIR zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen NELIXIR kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.