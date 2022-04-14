Tokenomika pro NerveFlux (NERVE)
Informace o NerveFlux (NERVE)
The Idea of NerveFlux is to build an ecosystem where everyone will be able to invest (buy and sell) in real estate properties without converting cryptocurrency to fiat. NerveFlux has other use cases like Metaverse, NFT, PSE game, and its Charity Program (innovative Tree Planting Program) aimed at fighting climate change. A Tree for every wallet address (conditionally) aside from its innovative marketplace. NerveFlux is designed to solve real-life problems. Nerve Token will be used in multiple Eco-system. NerveFlux is an innovative project born out of necessity to solve real-life technical problems that are being faced by all including the NerveFlux team. NerveFlux is not crypto as usual nor a profit-driven investment. A fully functional NerveFlux Marketplace will eradicate the need of converting cryptocurrency to fiat. At NerveFlux our goal is to build the future, our goal is to make crypto more adoptable, accepted, and regulated.
NerveFlux (NERVE): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro NerveFlux (NERVE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika NerveFlux (NERVE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro NerveFlux (NERVE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů NERVE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu NERVE, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
