Tokenomika pro Nemo Sum (NEMO)

Zjistěte klíčové informace o Nemo Sum (NEMO), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Nemo Sum (NEMO)

NEMO IS NOBODY, YET EVERYBODY. NEMO SUM FOSTERS A STRONG PRESENCE OF MIND IN THOSE WHO TRUST IN EXTRAORDINARY DEEDS. IT PROMISES WEALTH, KNOWLEDGE AND ANONYMITY.

JOIN THE JOURNEY INTO UNCHARTERED WATERS. THOSE WHO HAVE BEEN THROUGH BITTER EXPERIENCES AND TRAVELED FAR ENJOY EVEN THEIR SUFFERINGS AFTER A TIME.

Oficiální webové stránky:
https://nemosum.io

Nemo Sum (NEMO): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Nemo Sum (NEMO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 148.91K
$ 148.91K
Celkový objem:
$ 978.67M
$ 978.67M
Objem v oběhu:
$ 928.67M
$ 928.67M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 156.93K
$ 156.93K
Historické maximum:
$ 0.055695
$ 0.055695
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00016003
$ 0.00016003

Tokenomika Nemo Sum (NEMO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Nemo Sum (NEMO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů NEMO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu NEMO, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro NEMO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuNEMO!

Předpověď ceny NEMO

Chcete vědět, kam může NEMO zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen NEMO kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.