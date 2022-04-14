Tokenomika pro Murad (MURAD)

Zjistěte klíčové informace o Murad (MURAD), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Murad (MURAD)

Murad is a Solana meme coin, currently listed on three centralized exchanges (CEXs). Despite being just two weeks old, our story is already legendary.

The Murad token was originally deployed by a developer who airdropped 12% of the supply to Murad himself—one of the biggest influencers in the meme coin community. However, the dev later rugged the project, causing the market cap to plummet from $35M to almost zero within hours.

But we refused to let the story end there. The community took over, driven by strong conviction and great energy. We believe in Murad, and together, we are building something truly special. This is just the beginning. We will flip everything!

Oficiální webové stránky:
https://murad-cto.com

Murad (MURAD): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Murad (MURAD), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 535.05K
Celkový objem:
$ 999.76M
Objem v oběhu:
$ 999.76M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 535.05K
Historické maximum:
$ 0.00108684
Historické minimum:
$ 0.00012986
Aktuální cena:
$ 0.00053575
Tokenomika Murad (MURAD): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Murad (MURAD) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů MURAD, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu MURAD, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro MURAD rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMURAD!

Předpověď ceny MURAD

Chcete vědět, kam může MURAD zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen MURAD kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.