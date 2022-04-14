Tokenomika pro Mox Studio (MOX)

Zjistěte klíčové informace o Mox Studio (MOX), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Mox Studio (MOX)

Mox Studio an active player in the crypto gaming industry, specializing in the development of digital Play-to-Earn (P2E) games for both mobile and web platforms. Mox Studio aim to introduce Radix and the Radix ecosystem to a broader audience by utilizing the Mox token as an in-game currency in mobile and web-based games. Mox Studio actively partner with projects within the Radix ecosystem, integrating characters, items, banners, costemics and other elements into games.

Oficiální webové stránky:
https://moxstudio.net

Mox Studio (MOX): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Mox Studio (MOX), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 35.23K
$ 35.23K
Celkový objem:
$ 100.00M
$ 100.00M
Objem v oběhu:
$ 36.80M
$ 36.80M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 95.75K
$ 95.75K
Historické maximum:
$ 0.04289297
$ 0.04289297
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00095752
$ 0.00095752

Tokenomika Mox Studio (MOX): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Mox Studio (MOX) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů MOX, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu MOX, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro MOX rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMOX!

Předpověď ceny MOX

Chcete vědět, kam může MOX zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen MOX kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

