$MOONUT: The Chunky Hero Charging Through the Crypto Jungle
In a world full of paper-thin promises and recycled memes, it takes something bold, bizarre, and undeniably chunky to break through the noise. Meet $MOONUT — half hippo, half nut, and all unstoppable. He's not here to play by the rules. He's here to bulldoze them. With the brute strength of a river beast and the unpredictable madness of a cracked coconut, $MOONUT isn’t just another token. He’s a movement. A meme with muscle. A coin with character.
Born from chaos and carved into crypto legend, $MOONUT is the embodiment of raw, unfiltered energy. Hippos are nature’s tanks — underestimated, aggressive, and impossible to ignore. Nuts are unpredictable — you never know what's inside until it's cracked. Put them together and you’ve got a creature no chart can contain, no trend can predict. That’s $MOONUT.
MOONUT (MOONUT): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro MOONUT (MOONUT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika MOONUT (MOONUT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro MOONUT (MOONUT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů MOONUT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu MOONUT, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
