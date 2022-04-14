Tokenomika pro MOONUT (MOONUT)

Tokenomika pro MOONUT (MOONUT)

Zjistěte klíčové informace o MOONUT (MOONUT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o MOONUT (MOONUT)

$MOONUT: The Chunky Hero Charging Through the Crypto Jungle

In a world full of paper-thin promises and recycled memes, it takes something bold, bizarre, and undeniably chunky to break through the noise. Meet $MOONUT — half hippo, half nut, and all unstoppable. He's not here to play by the rules. He's here to bulldoze them. With the brute strength of a river beast and the unpredictable madness of a cracked coconut, $MOONUT isn’t just another token. He’s a movement. A meme with muscle. A coin with character.

Born from chaos and carved into crypto legend, $MOONUT is the embodiment of raw, unfiltered energy. Hippos are nature’s tanks — underestimated, aggressive, and impossible to ignore. Nuts are unpredictable — you never know what's inside until it's cracked. Put them together and you’ve got a creature no chart can contain, no trend can predict. That’s $MOONUT.

Oficiální webové stránky:
https://www.moonutsol.com/

MOONUT (MOONUT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro MOONUT (MOONUT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 18.39K
$ 18.39K$ 18.39K
Celkový objem:
$ 998.55M
$ 998.55M$ 998.55M
Objem v oběhu:
$ 998.55M
$ 998.55M$ 998.55M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 18.39K
$ 18.39K$ 18.39K
Historické maximum:
$ 0
$ 0$ 0
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika MOONUT (MOONUT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro MOONUT (MOONUT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů MOONUT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu MOONUT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro MOONUT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMOONUT!

Předpověď ceny MOONUT

Chcete vědět, kam může MOONUT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen MOONUT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.