Tokenomika pro monkey sol inu (MSI)

Zjistěte klíčové informace o monkey sol inu (MSI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o monkey sol inu (MSI)

its about a blue monkey on solana that never quits.

a memecoin with utility and services like GameFi, visa services and crypto trading.

a funny meme with exciment and a doxx developer.

created with the idea of conquering the Solana Network for the 2025 Bullrun.

with its developer Pablo Cro and the solid community , this token can only see the moon.

the dream is to make blue the new favorite color!

Oficiální webové stránky:
https://www.monkeysolinu.com/

monkey sol inu (MSI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro monkey sol inu (MSI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 12.32K
$ 12.32K$ 12.32K
Celkový objem:
$ 999.85M
$ 999.85M$ 999.85M
Objem v oběhu:
$ 999.85M
$ 999.85M$ 999.85M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 12.32K
$ 12.32K$ 12.32K
Historické maximum:
$ 0.00642838
$ 0.00642838$ 0.00642838
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika monkey sol inu (MSI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro monkey sol inu (MSI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů MSI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu MSI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro MSI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMSI!

Předpověď ceny MSI

Chcete vědět, kam může MSI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen MSI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.