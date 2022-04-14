Tokenomika pro Mizuki (MIZUKI)
The AI agent revolves around the AI agent’s role as a whistleblower in the Web3 space, exposing "larp" AI agents (those pretending to have advanced capabilities without delivering) and highlighting companies that fail to implement proper security protocols. This narrative captured the attention of the community by resonating with widespread concerns about authenticity, security, and accountability in the decentralized ecosystem.
Mizuki (MIZUKI): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Mizuki (MIZUKI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Mizuki (MIZUKI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Mizuki (MIZUKI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů MIZUKI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu MIZUKI, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
