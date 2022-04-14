Tokenomika pro Minidoge (MINIDOGE)

Tokenomika pro Minidoge (MINIDOGE)

Zjistěte klíčové informace o Minidoge (MINIDOGE), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Minidoge (MINIDOGE)

Minidoge is a structural Meme project built on the BSC public chain ecosystem. It is committed to breaking the hype narrative of traditional Meme projects and creating a new Web3 paradigm that integrates DeFi financial incentives, DePIN physical computing power networks, and AI public chain intelligent engines. By connecting community sentiment with real value, Minidoge is promoting the evolution of Meme from "memes" to "productivity," and constructing a sustainable ecological incentive system and a global participatory growth model.

Oficiální webové stránky:
https://aiminidoge.com/
Bílá kniha:
https://dcnw5uflg4ql.feishu.cn/file/YUALb5eA0o3yM2x5C6RceeiPn52

Minidoge (MINIDOGE): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Minidoge (MINIDOGE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 187.03M
Celkový objem:
$ 1,000.00T
Objem v oběhu:
$ 700.00T
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 267.19M
Historické maximum:
$ 0
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika Minidoge (MINIDOGE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Minidoge (MINIDOGE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů MINIDOGE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu MINIDOGE, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro MINIDOGE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMINIDOGE!

Předpověď ceny MINIDOGE

Chcete vědět, kam může MINIDOGE zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen MINIDOGE kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.