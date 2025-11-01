BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Mine Blue je 0.03254858 USD. Sledujte aktualizace cen MB v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MB.Dnešní aktuální cena Mine Blue je 0.03254858 USD. Sledujte aktualizace cen MB v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MB.

Více informací o MB

Informace o ceně MB

Co je to MB

Bílá kniha pro MB

Oficiální webové stránky MB

Tokenomika pro MB

Předpověď cen MB

Logo Mine Blue

Mine Blue Cena (MB)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 MB na USD

$0.03254858
+40.30%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací.
USD
Graf aktuální ceny Mine Blue (MB)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:14:11 (UTC+8)

Informace o ceně Mine Blue (MB) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.01509477
Nejnižší za 24 h
$ 0.04097923
Nejvyšší za 24 h

$ 0.01509477
$ 0.04097923
$ 0.059998
$ 0.01399899
+0.00%

+40.33%

-15.60%

-15.60%

Cena Mine Blue (MB) v reálném čase je $0.03254858. Za posledních 24 hodin se MB obchodoval v rozmezí od minima $ 0.01509477 do maxima $ 0.04097923, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MB v historii je $ 0.059998, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.01399899.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MB se za poslední hodinu změnila o +0.00%, za 24 hodin o +40.33% a za posledních 7 dní o -15.60%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Mine Blue (MB)

$ 46.79M
--
$ 325.49M
1.44B
10,000,000,000.0
Aktuální tržní kapitalizace Mine Blue je $ 46.79M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu MB je 1.44B, přičemž celková zásoba je 10000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 325.49M.

Historie cen v USD pro Mine Blue (MB)

Během dnešního dne byla změna ceny Mine Blue na USD  $ +0.00935455.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Mine Blue na USD  $ +0.0380778546.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Mine Blue na USD  $ +0.0380778546.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Mine Blue na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00935455+40.33%
30 dní$ +0.0380778546+116.99%
60 dní$ +0.0380778546+116.99%
90 dní$ 0--

Co je Mine Blue (MB)

Mine Blue is a pioneering project in the metaverse, blending immersive virtual experiences with digital asset ownership. Centered around gaming, NFTs, virtual shopping, and real estate, Mine Blue provides users with an engaging digital environment powered by the MB token. This BEP-20 token on Binance Smart Chain facilitates all transactions within Mine Blue, offering a secure, low-fee option for users.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Mine Blue (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Mine Blue (MB) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Mine Blue (MB) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Mine Blue.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Mine Blue!

MB na místní měny

Tokenomika pro Mine Blue (MB)

Pochopení tokenomiky Mine Blue (MB) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MB hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Mine Blue (MB)

Jakou hodnotu má dnes Mine Blue (MB)?
Aktuální cena MB v USD je 0.03254858 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MB v USD?
Aktuální cena MB v USD je $ 0.03254858. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Mine Blue?
Tržní kapitalizace MB je $ 46.79M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MB v oběhu?
Objem MB v oběhu je 1.44B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MB?
MB dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.059998 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MB?
MB dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.01399899 USD.
Jaký je objem obchodování MB?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MB je -- USD.
Dosáhne MB letos vyšší ceny?
MB může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMB, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Mine Blue (MB)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

