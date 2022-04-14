Tokenomika pro Midas mBASIS (MBASIS)

Tokenomika pro Midas mBASIS (MBASIS)

Zjistěte klíčové informace o Midas mBASIS (MBASIS), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Midas mBASIS (MBASIS)

At Midas, we believe investing should be as open, accessible, and transparent as the internet itself. Our mission is to pioneer internet native investing, bringing investment-grade assets to the open web. By leveraging blockchain technology, we remove the traditional barriers that have long restricted access to high-quality financial products, making them available to everyone.

Midas is built for the decentralized future, where secure and compliant investment opportunities are available with just a click—open, permissionless, and built for the web.

Oficiální webové stránky:
https://midas.app/mbasis
Bílá kniha:
https://docs.midas.app

Midas mBASIS (MBASIS): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Midas mBASIS (MBASIS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 11.10M
Celkový objem:
$ 10.53M
Objem v oběhu:
$ 10.53M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 11.10M
Historické maximum:
$ 1.12
Historické minimum:
$ 0.219164
Aktuální cena:
$ 1.053
Tokenomika Midas mBASIS (MBASIS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Midas mBASIS (MBASIS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů MBASIS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu MBASIS, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro MBASIS rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMBASIS!

Předpověď ceny MBASIS

Chcete vědět, kam může MBASIS zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen MBASIS kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.