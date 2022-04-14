Tokenomika pro MEW WOOF DAO (MWD)

Tokenomika pro MEW WOOF DAO (MWD)

Zjistěte klíčové informace o MEW WOOF DAO (MWD), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o MEW WOOF DAO (MWD)

MEW WOOF DAO ($MWD) is not just a meme token on the TRC-20 network from the MarsDAO team (MarsDAO is an ecosystem of products focused on promoting Web3 technologies and solutions for the mass market, supported by an active community.); it represents an entire philosophy of survival and triumph in the current bull run. The token was developed using SunPump, a new platform introduced by Tron founder Justin Sun based on the Fairlaunch principle, and it is fully owned by the community.

Oficiální webové stránky:
https://mewwoofdao.meme

MEW WOOF DAO (MWD): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro MEW WOOF DAO (MWD), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 138.24K
$ 138.24K$ 138.24K
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (plně zředěná kapitalizace): $ 138.24K
$ 138.24K
$ 138.24K$ 138.24K
Historické maximum:
$ 0.00509139
$ 0.00509139$ 0.00509139
Historické minimum: $ 0
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00013824
$ 0.00013824$ 0.00013824

Tokenomika MEW WOOF DAO (MWD): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro MEW WOOF DAO (MWD) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů MWD, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu MWD, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro MWD rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMWD!

Předpověď ceny MWD

Chcete vědět, kam může MWD zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen MWD kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.