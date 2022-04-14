Tokenomika pro Meridian MST (MST)

Zjistěte klíčové informace o Meridian MST (MST), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Meridian MST (MST)

We offer a decentralized, native stablecoin designed for smaller chains, providing them with a means to avoid external risks. Our stablecoin protocol is a direct fork of Liquity, and $MST serves as the secondary token in the Meridian ecosystem, accumulating all protocol fees for its stakeholders. Utilizing our stablecoin, we have developed a suite of products, including Meridian Trade and Lend, which are forks of GMX and Aave, respectively.

Oficiální webové stránky:
https://www.meridianfinance.net/

Meridian MST (MST): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Meridian MST (MST), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 817.59K
Celkový objem:
$ 10.00M
Objem v oběhu:
$ 10.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 817.59K
Historické maximum:
$ 0.921732
Historické minimum:
$ 0.04745054
Aktuální cena:
$ 0.081783
Tokenomika Meridian MST (MST): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Meridian MST (MST) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů MST, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu MST, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro MST rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMST!

Předpověď ceny MST

Chcete vědět, kam může MST zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen MST kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.