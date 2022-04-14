Tokenomika pro Memelinked (MK)

Zjistěte klíčové informace o Memelinked (MK), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Memelinked (MK)

MemeLinked is more than just a token; it's a unique blend of meme culture and utility within the MSI ecosystem. Founded by the visionary Pablo Cro, MemeLinked offers an engaging social network that fuels organic growth and exposure for real projects. Our platform bridges the gap between fun and functionality, empowering users to connect in a space where communities thrive and opportunities abound.

Oficiální webové stránky:
https://www.memelinked.io/

Memelinked (MK): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Memelinked (MK), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 5.51M
$ 5.51M$ 5.51M
Celkový objem:
$ 49.62M
$ 49.62M$ 49.62M
Objem v oběhu:
$ 49.62M
$ 49.62M$ 49.62M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 5.51M
$ 5.51M$ 5.51M
Historické maximum:
$ 0.308622
$ 0.308622$ 0.308622
Historické minimum:
$ 0.00235886
$ 0.00235886$ 0.00235886
Aktuální cena:
$ 0.111058
$ 0.111058$ 0.111058

Tokenomika Memelinked (MK): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Memelinked (MK) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů MK, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu MK, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro MK rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMK!

Předpověď ceny MK

Chcete vědět, kam může MK zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen MK kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.