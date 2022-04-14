Tokenomika pro Medibloc (MED)

Tokenomika pro Medibloc (MED)

Zjistěte klíčové informace o Medibloc (MED), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Medibloc (MED)

MediBloc’s healthcare information platform is a personal data ecosystem for patients, providers and researchers, built on blockchain technology. Our mission is to streamline medicine for patients, providers and researchers by redistributing value behind personal healthcare data ownership.Through MediBloc, you can effectively own your medical data, providers can remove redundancies to provide better care, and your valuable data can help researchers push the advancement of medicine faster than ever.

Oficiální webové stránky:
https://medibloc.com/
Bílá kniha:
https://medibloc.org/whitepaper/medibloc_whitepaper_en.pdf

Medibloc (MED): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Medibloc (MED), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 58.99M
$ 58.99M$ 58.99M
Celkový objem:
$ 10.87B
$ 10.87B$ 10.87B
Objem v oběhu:
$ 10.08B
$ 10.08B$ 10.08B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 63.61M
$ 63.61M$ 63.61M
Historické maximum:
$ 0.351852
$ 0.351852$ 0.351852
Historické minimum:
$ 0.00161437
$ 0.00161437$ 0.00161437
Aktuální cena:
$ 0.00584687
$ 0.00584687$ 0.00584687

Tokenomika Medibloc (MED): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Medibloc (MED) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů MED, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu MED, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro MED rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMED!

Předpověď ceny MED

Chcete vědět, kam může MED zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen MED kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.