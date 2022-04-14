Tokenomika pro Maxx (MAXX)
Informace o Maxx (MAXX)
The artfolio moment is showing the power of harnessing memecoins as vehicles for artists. In this spirit, the Maxx team decided to launch one - MAXX. He's big. He likes art.
Maxx is the curator of the artfolio movement in memecoins, purpose made to bring joy and create value for the artistic community on Solana and beyond.
Through MAXX, the team will explore, experiment with, and create unique experiences to empower artists and their communities to connect, expand, and have fun again with art. Think bigger.
Maxx (MAXX): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Maxx (MAXX), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Maxx (MAXX): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Maxx (MAXX) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů MAXX, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu MAXX, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro MAXX rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMAXX!
