Zjistěte klíčové informace o Maxwell (MAXWELL), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Maxwell (MAXWELL)

Meet Maxwell the Cat: the TikTok-famous feline known for wearing a GoPro and stirring up trouble in the neighborhood. Maxwell, the “terror of the streets,” has inspired a community-driven cryptocurrency, $Maxwell, for cat enthusiasts, meme lovers, and crypto adventurers alike. Now, the infamous TikTok cat with 2.4M followers ready to take over Solana. This project is endorsed by the TikTok owner itself.

Oficiální webové stránky:
https://maxwellsol.xyz/

Maxwell (MAXWELL): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Maxwell (MAXWELL), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 31.38K
$ 31.38K
Celkový objem:
$ 999.73M
$ 999.73M
Objem v oběhu:
$ 951.64M
$ 951.64M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 32.97K
$ 32.97K
Historické maximum:
$ 0.00098628
$ 0.00098628
Historické minimum:
$ 0.00001897
$ 0.00001897
Aktuální cena:
$ 0
$ 0

Tokenomika Maxwell (MAXWELL): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Maxwell (MAXWELL) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů MAXWELL, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu MAXWELL, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro MAXWELL rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMAXWELL!

Předpověď ceny MAXWELL

Chcete vědět, kam může MAXWELL zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen MAXWELL kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.