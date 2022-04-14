Tokenomika pro Matrixdock Gold (XAUM)

Zjistěte klíčové informace o Matrixdock Gold (XAUM), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Matrixdock Gold (XAUM)

Matrixdock Gold token XAUm is an ERC-20 and BEP-20 token backed 1:1 by 1 troy ounce of fine weight, high-grade gold certified by the LBMA (London Bullion Market Association). Each token represents physical gold securely stored in reputable, high-security vaults. The total supply of XAUm will always match the underlying gold holdings, ensuring transparency and trustworthiness for investors and users.

Oficiální webové stránky:
https://www.matrixdock.com/xaum

Matrixdock Gold (XAUM): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Matrixdock Gold (XAUM), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 43.50M
Celkový objem:
$ 12.86K
Objem v oběhu:
$ 12.86K
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 43.50M
Historické maximum:
$ 3,530.35
Historické minimum:
$ 2,563.55
Aktuální cena:
$ 3,382.35
Tokenomika Matrixdock Gold (XAUM): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Matrixdock Gold (XAUM) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů XAUM, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu XAUM, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro XAUM rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuXAUM!

Předpověď ceny XAUM

Chcete vědět, kam může XAUM zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen XAUM kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.