Tokenomika pro Matrix Labs (MATRIX)
Informace o Matrix Labs (MATRIX)
"Matrixswap is a fully decentralized virtual-AMM-based perpetual futures trading protocol and a DEX aggregator deployed on the Polygon, Polkadot and the Cardano blockchain. Unlike traditional AMMs, Matrixswap offers leveraged trades for assets with guaranteed on-chain liquidity. Matrixswap's DEX aggregator finds the best pricing for users when performing AMM spot trades and it allows traders execute single-to-multiple, multiple-to-single token swaps. Matrixswap's DEX aggregator also features an Emergency Nuke Button that allows users to convert all tokens into stable coin under one transaction."
Matrix Labs (MATRIX): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Matrix Labs (MATRIX), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Matrix Labs (MATRIX): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Matrix Labs (MATRIX) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů MATRIX, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu MATRIX, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro MATRIX rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMATRIX!
Předpověď ceny MATRIX
Chcete vědět, kam může MATRIX zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen MATRIX kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.