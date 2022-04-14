Tokenomika pro Matrix Labs (MATRIX)

Tokenomika pro Matrix Labs (MATRIX)

Zjistěte klíčové informace o Matrix Labs (MATRIX), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Matrix Labs (MATRIX)

"Matrixswap is a fully decentralized virtual-AMM-based perpetual futures trading protocol and a DEX aggregator deployed on the Polygon, Polkadot and the Cardano blockchain. Unlike traditional AMMs, Matrixswap offers leveraged trades for assets with guaranteed on-chain liquidity. Matrixswap's DEX aggregator finds the best pricing for users when performing AMM spot trades and it allows traders execute single-to-multiple, multiple-to-single token swaps. Matrixswap's DEX aggregator also features an Emergency Nuke Button that allows users to convert all tokens into stable coin under one transaction."

Oficiální webové stránky:
https://www.matrixswap.io/

Matrix Labs (MATRIX): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Matrix Labs (MATRIX), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tokenomika Matrix Labs (MATRIX): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Matrix Labs (MATRIX) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů MATRIX, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu MATRIX, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro MATRIX rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMATRIX!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.