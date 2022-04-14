Tokenomika pro Matr1x Fire (FIRE)

Zjistěte klíčové informace o Matr1x Fire (FIRE), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Matr1x Fire (FIRE)

Matri1x is a global Web3 entertainment platform that aims to blend multi-episode games, NFT art, Esports, online literature, and community engagement. MATR1X FIRE is the first mobile shooting game in the Metaverse and the inaugural game on the Matri1x platform. FIRE serves as the utility token for MATR1X FIRE.

Oficiální webové stránky:
https://matr1x.io/
Bílá kniha:
https://matr1x.gitbook.io/matr1x-whitepaper/

Matr1x Fire (FIRE): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Matr1x Fire (FIRE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 651.69K
$ 651.69K$ 651.69K
Celkový objem:
$ 965.65M
$ 965.65M$ 965.65M
Objem v oběhu:
$ 66.73M
$ 66.73M$ 66.73M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 9.43M
$ 9.43M$ 9.43M
Historické maximum:
$ 2.35
$ 2.35$ 2.35
Historické minimum:
$ 0.00901511
$ 0.00901511$ 0.00901511
Aktuální cena:
$ 0.00984883
$ 0.00984883$ 0.00984883

Tokenomika Matr1x Fire (FIRE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Matr1x Fire (FIRE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů FIRE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu FIRE, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro FIRE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuFIRE!

Předpověď ceny FIRE

Chcete vědět, kam může FIRE zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen FIRE kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.