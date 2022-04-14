Tokenomika pro Marinade (MNDE)
Informace o Marinade (MNDE)
MNDE is the governance token for Marinade. Marinade helps you to stake Solana without locking in liquidity by turning SOL into mSOL - tokenized version of staked SOL. This way you can both secure the network by staking SOL, and use your mSOL as the ultimate unit in Solana DeFi ecosystem. To provide liquidity, deposit in lending protocols and even buy NFTs.
Marinade (MNDE): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Marinade (MNDE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Marinade (MNDE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Marinade (MNDE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů MNDE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu MNDE, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro MNDE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMNDE!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.