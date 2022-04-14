Tokenomika pro Make America Based Again (BASED)

Tokenomika pro Make America Based Again (BASED)

Zjistěte klíčové informace o Make America Based Again (BASED), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Make America Based Again (BASED)

Make America Based Again ($BASED) is A Elon-nspired memecoin built on the Solana and Base blockchains. With a playful and humorous theme, it aims to celebrate American patriotism and the spirit of freedom, while capitalizing on meme culture. The token boasts a supply of 1 billion, with no tax on transactions, making it an easy-to-access and lighthearted project. Its primary goal is to inject fun into crypto, while engaging politically-minded meme enthusiasts​

Oficiální webové stránky:
https://basedinsol.xyz/

Make America Based Again (BASED): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Make America Based Again (BASED), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 17.31K
$ 17.31K
Celkový objem:
$ 998.38M
$ 998.38M
Objem v oběhu:
$ 998.38M
$ 998.38M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 17.31K
$ 17.31K
Historické maximum:
$ 0.00352489
$ 0.00352489
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0

Tokenomika Make America Based Again (BASED): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Make America Based Again (BASED) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů BASED, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu BASED, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro BASED rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBASED!

Předpověď ceny BASED

Chcete vědět, kam může BASED zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen BASED kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.