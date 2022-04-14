Tokenomika pro Magaverse (MVRS)

Zjistěte klíčové informace o Magaverse (MVRS), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Magaverse (MVRS)

MVRS is a community-driven token built on the Solana blockchain, designed to represent resilience, unity, and a shared vision for the future. Initially launched on Pump.fun, the project faced challenges due to the actions of its original developer, who dumped their holdings. The community stepped in to reclaim and rebuild the token, creating a narrative of collective strength and leadership.

With a total supply of 1 billion tokens and 100% of the circulating supply distributed, MVRS emphasizes transparency and trust. Its liquidity is secured, with a significant portion burned to maintain value stability. The project also seeks to establish a cultural movement inspired by themes of progress, resilience, and pride.

MVRS operates on the Solana blockchain, leveraging its fast and low-cost transaction capabilities to provide users with a seamless experience. The token aims to foster a community of individuals who believe in strength, innovation, and the potential of decentralized technologies to drive meaningful change.

Oficiální webové stránky:
https://mvrs.wtf

Magaverse (MVRS): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Magaverse (MVRS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 105.07K
$ 105.07K$ 105.07K
Celkový objem:
$ 999.68M
$ 999.68M$ 999.68M
Objem v oběhu:
$ 999.68M
$ 999.68M$ 999.68M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 105.07K
$ 105.07K$ 105.07K
Historické maximum:
$ 0.082133
$ 0.082133$ 0.082133
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.0001047
$ 0.0001047$ 0.0001047

Tokenomika Magaverse (MVRS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Magaverse (MVRS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů MVRS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu MVRS, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro MVRS rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMVRS!

Předpověď ceny MVRS

Chcete vědět, kam může MVRS zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen MVRS kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.