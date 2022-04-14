Tokenomika pro MacaronSwap (MCRN)

Zjistěte klíčové informace o MacaronSwap (MCRN), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o MacaronSwap (MCRN)

Decentralized Cross-Chain Exchange & Farming Platform MacaronSwap uses an automated market maker (AMM) model. That means that while you can trade digital assets on the platform, there isn’t an order book where you’re matched with someone else. Instead, you trade against a liquidity pool. Those pools are filled with other users’ funds. They deposit them into the pool, receiving liquidity provider (or LP) tokens in return. They can use those tokens to reclaim their share, plus a portion of the trading fees.

Oficiální webové stránky:
https://macaronswap.finance/

MacaronSwap (MCRN): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro MacaronSwap (MCRN), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 7.31K
$ 7.31K$ 7.31K
Celkový objem:
$ 7.66M
$ 7.66M$ 7.66M
Objem v oběhu:
$ 824.46K
$ 824.46K$ 824.46K
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 67.96K
$ 67.96K$ 67.96K
Historické maximum:
$ 10.39
$ 10.39$ 10.39
Historické minimum:
$ 0.00794412
$ 0.00794412$ 0.00794412
Aktuální cena:
$ 0.00886934
$ 0.00886934$ 0.00886934

Tokenomika MacaronSwap (MCRN): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro MacaronSwap (MCRN) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů MCRN, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu MCRN, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro MCRN rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMCRN!

Předpověď ceny MCRN

Chcete vědět, kam může MCRN zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen MCRN kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.