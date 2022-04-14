Tokenomika pro Luce Dog (SANTINO)

Zjistěte klíčové informace o Luce Dog (SANTINO), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Luce Dog (SANTINO)

Luce Dog is an innovative meme token that combines the fun and excitement of meme culture with the potential for community-driven growth in the cryptocurrency space. Designed to engage and entertain, Luce Dog aims to create a vibrant ecosystem where holders can participate in unique events, rewards, and social initiatives. With a focus on building a strong community, Luce Dog leverages the power of memes to spread awareness and drive adoption, making it not just a token, but a movement. Join us on our journey to unleash the playful spirit of crypto with Luce Dog!

Oficiální webové stránky:
https://lucedog.com/
Bílá kniha:
https://lucedog.com/

Luce Dog (SANTINO): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Luce Dog (SANTINO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 23.09K
Celkový objem:
$ 999.77M
Objem v oběhu:
$ 999.77M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 23.09K
Historické maximum:
$ 0.00454277
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika Luce Dog (SANTINO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Luce Dog (SANTINO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SANTINO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SANTINO, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SANTINO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSANTINO!

Předpověď ceny SANTINO

Chcete vědět, kam může SANTINO zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SANTINO kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

mc_how_why_title
Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.