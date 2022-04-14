Tokenomika pro Luce Dog (SANTINO)
Informace o Luce Dog (SANTINO)
Luce Dog is an innovative meme token that combines the fun and excitement of meme culture with the potential for community-driven growth in the cryptocurrency space. Designed to engage and entertain, Luce Dog aims to create a vibrant ecosystem where holders can participate in unique events, rewards, and social initiatives. With a focus on building a strong community, Luce Dog leverages the power of memes to spread awareness and drive adoption, making it not just a token, but a movement. Join us on our journey to unleash the playful spirit of crypto with Luce Dog!
Luce Dog (SANTINO): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Luce Dog (SANTINO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Luce Dog (SANTINO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Luce Dog (SANTINO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů SANTINO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu SANTINO, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro SANTINO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSANTINO!
Předpověď ceny SANTINO
Chcete vědět, kam může SANTINO zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SANTINO kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.