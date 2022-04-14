Tokenomika pro LORDS (LORDS)

Zjistěte klíčové informace o LORDS (LORDS), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o LORDS (LORDS)

$LORDS is the native token of the Realmverse. The Realms + Bibliotheca team is building a massively multiplayer strategy game on StarkNet. Realms are part of the greater Loot ecosystem.

$LORDS will be the token on StarkNet that users will transact with on a native AMM and NFT marketplace. $LORDS will be emitted to active participants within the game

The game is in active development and the $LORDS token is currently being distributed to holders of the Realms NFTs before the main launch of the game.

Oficiální webové stránky:
https://realms.world/

LORDS (LORDS): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro LORDS (LORDS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 4.44M
Celkový objem:
$ 300.00M
Objem v oběhu:
$ 207.09M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 6.43M
Historické maximum:
$ 1.094
Historické minimum:
$ 0.01014806
Aktuální cena:
$ 0.021432
Tokenomika LORDS (LORDS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro LORDS (LORDS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů LORDS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu LORDS, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro LORDS rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuLORDS!

Předpověď ceny LORDS

Chcete vědět, kam může LORDS zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen LORDS kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

mc_how_why_title
Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.